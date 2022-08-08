متابعة للوضع الوبائي بالجهات: الاثنين 8 أوت



سيدي بوزيد: تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" و14 حالة شفاء

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أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بسيدي بوزيد، اليوم الاثنين، تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" و14 حالة شفاء ليصل العدد الجملي للإصابات منذ انتشار الفيروس الى 45661 اصابة منها 1081 حالة وفاة و45354 حالة شفاء.وتم اليوم ايضا رفع 30 عينة للتحليل ليبلغ العدد الجملي للعينات التي تم إجراؤها منذ انتشار فيروس "كورونا" 147704 عينة.ومن جهة أخرى، بلغ عدد الذين تلقوا الجرعة الأولى من التلقيح ضد "كوفيد 19" في ولاية سيدي بوزيد إلى حدود يوم احد الاحد حوالي 217290 شخصا، وفق المنسّق الجهوي للحملة الوطنية للتلقيح ضد "الكوفيد 19" رفيق نصيبي.وأشار نصيبي في تصريح ل(وات) إلى أن عدد الذين تلقوا الجرعة الثانية من التطعيم ضد فيروس "كورونا" بالجهة بلغ حوالي 121400 شخصا والذين تلقوا الجرعة الثالثة 18733 شخصا والجرعة الرابعة 804 اشخاص، وعدد حالات الذين تعرضوا إلى أعراض جانبية منذ بداية حملة التلقيح قد بلغ 227 حالة وكانت أغلبها أعراض بسيطة وخفيفة.وذكر أن عدد الذين بادروا بالتسجيل لتلقي التلقيح ضد فيروس "كورونا" قد بلغ 261073 شخصا، حسب آخر تحيين.