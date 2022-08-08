سليانة: الهيئة القطاعية للفرع الجامعي للفلاحة تعلن عن تنفيذ إضراب جهوي عام كامل يوم 25 أوت بجميع المؤسسات التابعة للقطاع

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أعلنت الهيئة القطاعية للفرع الجامعي للفلاحة بسليانة، تحت إشراف الاتحاد الجهوي للشغل، الدخول في إضراب جهوي عام كامل يوم 25 أوت الجاري بجميع المؤسسات التابعة للقطاع، على خلفية جملة من المطالبوذكر الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل أحمد الشافعي في تصريح ل"وات" أن الهيئة القطاعية المجتمعة يوم الجمعة المنقضي والتي تضم الفرع الجامعي للفلاحة والكتاب العامين للنقابات الأساسية، قررت الإضراب على خلفية تلكؤ وزارتي الفلاحة وأملاك الدولة في تطبيق مقترح الجهة حول هيكلة أراضي الدولة وعدم الالتزام بمخرجات جلسة 1 فيفري 2022، وفق قوله.وطالب الشافعي بالتعجيل في تطبيق مقترح هيكلة الأراضي الدولية وذلك ببعث المركب الفلاحي بالعروسة و تدعيم المركبات القائمة بالضيعات المقترحة حفاظا على الطاقة التشغيلية وحرصا على إنقاذ هذه الثروة المهدورة، وفق قولهوأكد على ضرورة التسريع في تدارك جميع النقائص الحاصلة بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية على كل المستويات من الموارد البشرية والمالية والبنية الأساسية والمعدات والتجهيزات خاصة مع تهرؤ البنية الأساسية بكل الفروع المحلية وتلاشي المعدات الضرورية للتدخل في مختلف المجالات علاوة على غياب التجهيزات والاعتمادات الضرورية للسير العادي للعمل والنقص الفادح في الموارد البشرية.وطالب الشافعي برد الاعتبار للعاملين بالغابات واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحمايتهم وتمكينهم من ظروف عمل لائقة أمام تدهور وضعهم المادي ما أدى إلى صعوبة التدخل.وأضاف أن من بين المطالب اتخاذ كل التدابير اللازمة لإنقاذ تعاضدية غربانة، حفاظا عليها من التلاشي، وكذلك الشأن بكل الشركات التعاونية المنتصبة بالجهة، إلى جانب الاستجابة لاستحقاقات عمال ديوان الغابات و المراعي بالشمال الغربي وأعوانه.