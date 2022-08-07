سجب قرعة الادوار التمهيدية لمسابقتي الكاف يوم الثلاثاء

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اعلن الاتحاد الافريقي لكرة القدم (كاف) ان قرعة الادوار التمهيدية لمسابقتي رابطة الابطال وكاس الكنفديرالية ستجرى يوم الثلاثاء القادم بالقاهرة بداية من الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت تونس.ويذكر ان كرة القدم التونسية ستكون ممثلة بكل من الترجي الرياضي والاتحاد المنستيري في رابطة الابطال والنادي الصفاقسي والنادي الافريقي في كاس الكنفديرالية.وسيقام الدور التمهيدي الاول في 9-11 سبتمبر ذهابا و16-18 من نفس الشهر ايابا فيما سيجرى الدور التمهيدي الثاني في 7-9 اكتوبر ذهابا و14-16 من الشهر ذاته ايابا.وكان فريق الوداد البيضاوي فاز السنة الماضية بكاس رابطة الابطال فيما احرز فريق نهضة بركان كاس الكنفديرالية.