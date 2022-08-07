سليانة: تقدم بنسبة 90 بالمائة في أشغال بناء مبيت جامعي للذكور بسليانة الجنوبية


Publié le Dimanche 07 Août 2022 - 20:05قراءة: 0 د, 34 ث
      
بلغت نسبة تقدّم أشغال مشروع بناء مبيت جامعي للذكور بمعتمدية سليانة الجنوبية 90 بالمائة، ومن المنتظر الفروغ من الأشغال وإعلان القبول الوقتي للمشروع خلال شهر أكتوبر من السنة الجارية، بحسب المدير الجهوي للتجهيز بولاية سليانة توفيق مساعدية.
و ذكر مساعدية، في تصريح لـ"وات"، أن المبيت الجامعي، الذي خصّصت له اعتمادات جملية قدّرت بـ6.7 ملايين دينار، يضم 138 غرفة بطاقة استيعاب تقدر بـ276 طالبا، ويتضمن فضاءات للأنشطة الثقافية والاجتماعية بما في ذلك قاعة عروض تحتوي ركحا، وقاعتي تلفاز، وقاعة مراجعة، ومشربا، و 5 نواد.

وأوضح أن تأخر أشغال المشروع يعود أساسا إلى جائحة "كورونا"، والتأخير في خلاص المقاولة، فضلا عن العوامل الطبيعية والأحوال الجوية، لا سيما وأن الأرضية التي يقام عليها المبيت أرضية طينية.

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