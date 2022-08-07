إعادة انتخاب الروسي دفوركوفيتش رئيسا للاتحاد الدولي للشطرنج

أعيد انتخاب نائب رئيس الوزراء الروسي السابق أركادي دفوركوفيتش رئيسا للاتحاد الدولي للشطرنج الأحد، على حساب منافس أوكراني بأغلبية ساحقة.وأعلن روبرتو ريفيلو، رئيس اللجنة الانتخابية للاتحاد الدولي للشطرنج أن دفوركوفيتش حصل على أصوات 157 اتحادا وطنيا من أصل 179 خلال الاجتماع الذي أقيم في الهند.وكان الروسي يواجه الأستاذ الأوكراني الكبير أندري باريشبوليتس الذي حصل على 16 صوتا فقط مع امتناع خمسة مندوبين عن التصويت فيما تم إلغاء صوت واحد.