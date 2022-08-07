تستقبل ولاية بنزرت غدا الاثنين الدورة 30 من فعاليات الجولة البحرية السياحية العالمية ''طريق الياسمين''

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بعد غياب سنتين بسبب تداعيات الأزمة الصحية العالمية لفيروس " كوفيد-19" تعود يوم غد الاثنين 8 أوت الجاري الجولة البحريةوالسياحية العالمية "طريق الياسمين" في نسختها رقم 30 الى ولاية بنزرت وتحديدا مينائها الترفيهي "مارينا كاب 3000" بحسب تأكيد قائد الميناء محمد علي عمار.وبين قائد الميناء محمد علي عمار لمراسل (وات) بالجهة أن الميناء سيستقبل انطلاقا من منتصف نهار يوم غد الاثنين ما لا يقل عن 30 قاربا شراعيا ويختا من عدة جنسيات وذلك حتى صباح الجمعة 12 أوت الجاري قبل التحول فيما بعد الى مدينة الحمامات.ولفت قائد ميناء مارينا بنزرت الى أن لجنة التنظيم المشتركة المحلية والجهوية والوطنية أعدت الترتيبات اللازمة لاحتضان ضيوف الجهة والبلاد التونسية، والذين من المنتظر أن يبلغ عددهم حسب تقديره حوالي 130 شخصا من مشاهير عالم الرحلات البحرية العالمية والمغرمين بالسفر في المتوسط وغيره من البحار ومن الناشطين الكبار على مواقع التواصل الاجتماعي الى جانب ثلة من الإعلاميين المختصين بالمجال.وأضاف المصدر ذاته أنه تم برمجة الى جانب مواكب الاستقبال تنظيم عدد من الرحلات السياحية والترفيهية لسفراء الجولة في مجمل المعالم الأثرية والتراثية الضاربة في القدم بالجهة علاوة على تنظيم " سباق بنزرت" انطلاقا من فضاء مارينا بنزرت البحري عبر قنال بنزرت ومرورا أسفل الجسر المتحرك ووصولا لبحيرة بنزرت بمنطقة منزل عبد الرحمان، حيث سيتمتع المشاركون في الجولة من الضيوف وأيضا أبناء وزوار الجهة بصور ممتعة وأنيقة للقوارب واليخوت الشراعية بالمكان، كما سيتم برمجة موكب أسري وفي أجواء كرم " بنزرتي وتونسي " بفضاء سيدي الحني المطل على المرسى القديم .جدير بالتذكير أن الجولة البحرية "طريق الياسمين" من التظاهرات العريقة في المتوسط حيث انطلقت منذ سنة 1991، وهي تمثل موعدا تنمويا هاما لما لهذه الفعاليات من مكانة عالمية، حيث كان لها انعكاس اقتصادي وتنموي كبير لعل من أبرزها انجاز مارينا بنزرت والحمامات، كما أثرت ايجابا حول الوجهة السياحية والتنموية التونسية.