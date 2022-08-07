المنستير: حجز أكثر من طن من مادة الفرينة الرفيعة والمدعمة خلال مداهمة منزل ببنبلة بإذن من النيابة العمومية

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حجزت فرق المراقبة الإقتصادية الراجعة بالنظر إلى الإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بالمنستير بالتنسيق مع الفرقة الجهوية للشرطة البلدية والمصالح الأمنية الراجعة بالنظر إلى منطقة الأمن الوطني بجمال أمس السبت 1 طن و380 كلغ من مادة الفرينة ببنبلة بولاية المنستير بسبب الاخلال بتراتيب الدعم وفق ما أفادت به الإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بالمنستير.ووقع تأمين المحجوز لدى مصالح الديوانة في انتظار استكمال الإجراءات القانونية وتأمين القيمة المالية لهذه الكمية من الفرينة لفائدة الخزينة العامة للدولة مع استدعاء مالك البضاعة لاستكمال الإجراءات القانونية ضدّه وتحرير محاضر البحث المستوجبة ضده والمتعلقة بالإخلال بتراتيب الدعم والزيادة غير القانونية في الأسعار على معنى المرسوم عدد 10 لسنة 2020 المؤرخ في 17 أفريل 2022 والمتعلق بضبط أحكام خاصة لزجر مخالفة قواعد المنافسة والأسعار.وتعهدت الإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بفتح بحث لمعرفة مصدر البضاعة والأطراف الضالعة فيه وتشديد أقصى العقوبات على جميع الأطراف.وكانت فرق المراقبة الاقتصادية والوحدات الأمنية وبعد استشارة النيابة العمومية داهمت منزلا بمدينة بنبلبة أين عمد شخص إلى تجميع كميات من الفرينة الرفيعة والمدعمة داخله للاتجار فيها خارج المسالك القانونية وحجزت في ذات المكان 1180 كلغ من الفرينة الرفيعة من نوع "بي اس 7 " و200 كغ من مادة الفرينة المدعمة نوع "بي اس" حسب ذات المصدر.