النادي الصفاقسي في تربص تحضيري بالعاصمة الى 19 اوت وثلاث مباريات ودية في البرنامج

يدخل النادي الصفاقسي يوم الاحد في تربص تحضيري مغلق بتونس العاصمة يمتد إلى غاية يوم الجمعة 19 أوت الجاري.وسيتخلل هذا التربص وفق ما جاء على الصفحة الرسمية لفريق عاصمة الجنوب على شبكة التواصل الاجتماعي فايسبوك ثلاث مباريات ودية أوّلها ضد مستقبل المرسى يوم الثلاثاء المقبل.وقد وجه الإطار الفني للفريق بقيادة المدرب كريم دلهوم الدعوة الى 30 لاعبا للمشاركة في هذا التربص من بينهم العناصر الدولية محمود غربال وخليل اللومي بعد انتهاء مشاركتهما مع منتخب أقل من 20 سنة في مسابقة كأس العرب. كما من المنتظر أن يتم تدعيم القائمة بلاعبين آخرين نظرا لتزامن التربص التحضيري مع تربص المنتخب الاولمبي. وسينضم اللاعب شادي الهمامي إلى بقية الفريق بداية من يوم الاربعاء 10 أوت إثر تعرضه لإصابة عضلية خفيفة.أما بالنسبة للاعب محمد الطرابلسي فقد تعرض كذلك لإصابة خفيفة في انتظار استكمال الكشوفات الطبية ومن المنتظر أن يلتحق بزملائه في الأيام القليلة القادمة.وفي ما يلي قلئمة اللاعبين المدعويين للتربص : محمد الهادي قعلول وايمن دحمان وصبري بن حسن وايوب العبيدي ومحمد نصراوي وعلاء غرام ومحمد امين واسامة بحري وفراس مقني ومحمد عزيز السايحي وغسان برديعة وصابر السوداني ومحمود غربال وعبد الله العمري ونابي كامارا ووائل التليلي وهارون بن عامر ومحمد جورني وفارس ناجي وأنس الشبلي وعبد الرحمن توري وعلي حسين وجاسر المعروفي وأشرف الحباسي وبلال الحمروني وحازم الحاج حسن وإسماعيل دياكيتي ويوسف باشا وجوهر الغريبي وخليل اللومي.