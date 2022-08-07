سيدي بوزيد: الاحتفاظ بصاحب محل لتعاطي القمار والرهان الرياضي بدون رخصة


Publié le Dimanche 07 Août 2022 - 10:56قراءة: 0 د, 28 ث
      
أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد بالاحتفاظ بصاحب محل لتعاطي القمار والرهان الرياضي، وبإصدار بطاقة تفتيش في حق الممثل القانوني لشركة القمار، لتحصنه بالفرار وعدم حضوره للبحث، وذلك على خلفية ممارسة القمار والرهان الرياضي بدون رخصة والتحيل و التهرب الجبائي.


ذلك ما أكده ل"وات"، اليوم الأحد، المساعد الأول لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد والناطق الرسمي بها، جابر الغنيمي، الذي بين أن النيابة العمومية، بإحالة المحضر عليها، قررت إصدار بطاقة إيداع بشأن صاحب المحل وإحالتة صحبة الممثل القانوني لشركة القمار، الذي هو بحالة فرار، على أنظار المجلس الجنائي بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد.

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