البطولة الانقليزية: توتنهام هوتسبير يتفوق على ساوثهامبتون 4-1 ويعتلي صدارة الترتيب

تفوق فريق توتنهام هوتسبير على فريق ساوثهامبتون بأربعة أهداف لواحد في المباراة التي جمعتهما ،مساء اليوم السبت، في اطار الجولة الأولى من البطولة الانقليزية لكرة القدم.وحملت رباعية توتنهام توقيع كل من راين سيسينيون (د 21) وإيريك داير (د 31) ومحمد ساليسو (د 61 هدف ضد مرماه) وديان كولوسيفسكي (د 63).وسجل هدف ساوثهامبتون الوحيد جيمس وورد براوز (د 12).وعقب هذه النتيجة، تصدر توتنهام هوتسبير (3 نقاط) ترتيب "البريميرليغ" بفارق الأهداف عن أرسنال ونيوكاسل وبورنموث وليدز يونايتد وتشلسي الذي فاز على ايفرتون، خارج ميدانه بهدف دون رد حمل توقيع اللاعب جورجينهو في الدقيقة 45 من ضربة جزاء .