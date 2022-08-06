الحرس الوطني يحبط 17 عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة في جهة الساحل


Publié le Samedi 06 Août 2022 - 19:45قراءة: 0 د, 31 ث
      
تمكنت خلال الليلة الفاصلة بين يومي الجمعة و السبت وحدات تابعة للأقاليم البحرية للحرس الوطني بالساحل و الوسط من إحباط عدد 17 عملية إجتياز للحدود البحرية خلسة.


كما قامت هذه الوحدات وفق المتحدث باسم الادارة العامة للحرس الوطني، بنجدة و إنقاذ عدد 255 مجتازا ،من بينهم 170 نفرا من جنسيات إفريقية مختلفة و البقية تونسيين كما تم حجز لديهم مبلغا ماليا من العملة الأجنبية .

و في إطار العمليات الإستباقية، ووفق ذات المصدر، تمكنت وحدات الحرس الوطني بسوسة و قلعة الأندلس من ضبط عدد 5 أنفار بصدد التحضير للقيام بعملية إجتياز للحدود البحرية خلسة .


وباستشارة النيابة العمومية أذنت باتخاذ ما يتعين في شأنهم.

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