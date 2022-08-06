الاتحاد الافريقي لكرة القدم: قرعة الأدوار التمهيدية لرابطة أبطال إفريقيا والكونفيدرالية الاثنين المقبل

حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، بعد غد الاثنين، موعدا لإجراء قرعة بطولتي رابطة أبطال إفريقيا والكونفيدرالية في نسختيهما الجديدتين.وأعلن الاتحاد الافريقي لكرة القدم اليوم السبت، في بيان عبر موقعه الرسمي، أنه سيجري قرعة الأدوار التمهيدية لبطولتي رابطة الأبطال والكونفدرالية بعد غد في مقر الاتحاد بالعاصمة المصرية القاهرة.وأوضح أنه قد حدد مواعيد مباريات الذهاب في الفترة من 9 إلى 11 سبتمبر المقبل، فيما تقام مباريات الإياب في الفترة من 16 إلى 18 من الشهر ذاته للجولة.وأضاف أنه تم تحديد الفترة من 7 إلى 9 أكتوبر المقبل موعدا لمباريات الذهاب للدور التمهيدي الثاني (دور الـ 32)، فيما تقام مباريات الإياب في الفترة من 14 إلى 16 من الشهر ذاته.كما تم تحديد يومي 2 و9 نوفمبر موعدا لمباريات الدور الإضافي الثاني (دور الـ 32 الثاني) ببطولة الكونفيدرالية.يذكر أن الوداد المغربي هو حامل لقب بطولة رابطة أبطال إفريقيا في النسخة الأخيرة، فيما يحمل نهضة بركان المغربي لقب بطولة كأس الكونفيدرالية.