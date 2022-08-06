وزارة الصناعة تؤكد أن مختلف المواد البترولية متوفرة بجميع محطات الوقود


Publié le Samedi 06 Août 2022 - 19:10قراءة: 0 د, 18 ث
      
أكدت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، أن مختلف المواد البترولية متوفرة بجميع محطات الوقود بكافة تراب الجمهورية.


وأوضحت الوزارة، في بلاغ صادر عنها السبت، أن عملية التزود متواصلة بنسقها العادي وأن الاضطرابات المسجلة اليوم نتجت عن ارتفاع الاستهلاك وتزايد الطلب على المحروقات.

وأشارت الوزارة، إلى أن هذا الاضطراب جزئي وأن مصالحها حريصة على تأمين عمليات التزويد وتغطية الطلب المتزايد.



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