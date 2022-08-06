المحرس: الاعتداء على موظف بمكتب القبول وعلى طبيب الاستمرار بقسم الاستعجالي بالمستشفى الجهوي

باب نات -

أفاد مصدر مطلع، ان موظف بمكتب القبول وطبيب الاستمرار بقسم الاستعجالي بالمستشفى الجهوي بالمحرس تعرضا صباح أمس الجمعة 05 أوت 2022 الى الاعتداء بالعنف من قبل احد افراد عائلة إحدى المريضات.وأضاف ذات المصدر، ان السبب يتمثل في رفض مرافق المريضة قرار الطبيب الذي أعطى لها الأذن للذهاب والقيام بتشخيص فوري بقسم الأشعة لأصبع المتضررة، إلا أن مرافق المريضة طلب من الطبيب إعطاء الأذن للقيام بتشخيص اخر بالأشعة لضهر المريضة والتي منذ فترة تشتكي بآلام بظهرها، إلا أن الطبيب رفض ذلك واجابه بأنه ليس من الممكن القيام بذلك بما ان قسم الاستعجالي يستقبل فقط الحالات الاستعجالية ويمكنها القيام بذلك في موعد آخر في العيادات الخارجية، إلا أن مرافق المريضة تشنج واعتدي على طبيب الاستمرار بالقسم المذكور وكذلك على موظف مكتب القبول لفضيا ليتعمد بعد ذلك الدخول لمكتب القبول حيث قام بالعبث بتجهيزات المكتب، مما اضطر أعوان المستشفى طلب النجدة واعلام مدير المستشفى الجهوي بالمحرس وتدخل الوحدة الأمنية بالمحرس، حيث تم إيقافه من قبل أعوان الأمن الوطني بالمحرس والأبحاث جارية حسب مصدر امني.