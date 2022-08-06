قفصة: الاربعاء القادم افتتاح مهرجان قفصة الدولي ببرمجة 14 عرضا فنّيا في الموسيقي والمسرح والسينما

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أعلن مدير مهرجان قفصة الدولي عادل العبيدي أنّ إفتتاح الدورة 42 لهذه التظاهرة الصيفية سيكون يوم الإربعاء المقبل 10 أوت , لتتواصل على مدى أسيوعين وسيكون خلالها الجمهور على موعد مع 14 عرضا موسيقيا وإستعراضيا ومسرحيا وسينمائيا.وكان من المُقرّر أن ينطلق هذا المهرجان يوم 29 جويلية الماضي, إلاّ أنّ أشغالا طلبتها لجنة فنّية مُختصّة في مراقبة شبكات الكهرباء والبناءات المدنية, قد أدّت إلى تأجيل موعد إنطلاق المهرجان.وقال مدير المهرجان يوم السبت لوات , أنّ هيئة المهرجان قد حافظت على أغلب العروض الفنّية التي كانت قد أعلنت عنها في ندوة صحفية سابقة, بإستثناء بعض العروض التي سيتمّ التخلّي عنها وتعويضها بعروض أخرى, بسبب إلتزامات سابقة لاصحاب تلك العروض وصعوبة إعادة برمجتها من جديد في قفصة, بعد التأخير الحاصل في إنطلاق مهرجان قفصة.وستفتتح الفنّانة زهرة لجنف الدّورة الجديدة لمهرجان قفصة الدولى , على أن تكون سهرة الإختتام بعرض فنّي فرجوي للفنّان نبيل بن علي, وهو عرض مدعوم من صندوق التشجيع على الإبداع الأدبي والفنّي.وسيلتقى رُوّاد مهرجان قفصة هذه الصائفة مع الفنّانة امبنة فاخت ومع مُغنّي الراب البلطي وايضا بالفنّان الشعبي رؤوف ماهر , بالإضافة إلى برمجة سهرة لموسيقى الرّاي.أمّا أحبّاء الفنّ الرابع، فسيكونون على موعد مع ثلاث عروض مسرحية لمسرحيات "القرهمانة" للفنان معز التومي، ومسرحية "زوم" لمركز الفنون الدرامية والركحية بقفصة. وكذلك مسرحية "أولاد سعاد" للممثلة نعيمة الجاني.وبرمجت هيئة المهرجان كذلك عرضا لفيلم "غدوة" للممثل والمخرج ظافر العابدين، وعرضا تنشيطيا للأطفال .