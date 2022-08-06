باجة: تراجع عدد قتلى حوادث المرور بصفة ملحوظة (رئيس اقليم الحرس الوطنى)

عرف عدد القتلى نتيجة حوادث المرور بولاية باجة في الفترة المتراوحة بين 1 جويلية و6 اوت من السنة الجارية، تراجعا ملحوظا حيث سجلت صفر وفاة مقارنة ب6 قتلى خلال نفس الفترة من سنة 2021، حسب رئيس اقليم الحرس الوطنى العميد منذر السعداوى.واضاف السعداوي في تصريح ل"وات" انه تم في المقابل تسجيل ارتفاع في عدد الجرحي من 8 اشخاص سنة 2021 الى 18 شخصا خلال نفس الفترة من السنة الجارية، كما سجل عدد الحوادث انخفاضا طفيفا بتسجيل 9 حوادث سنة 2022 مقارنة ب11 حادثا سنة 2021.وتعود اهم اسباب هذه الحوادث الى عدم التعديل في السرعة وعدم ملازمة اليمين وعدم احترام مسافة الامان.وافاد ذات المصدر انه تم القيام بعدة حملات تحسيسية للوقاية من حوادث الطرقات في نطاق برنامج العطلة الامنة بالجهة الذى انطلق منذ غرة جويلية المنقضي بالشراكة مع عدد من مكونات المجتمع المدنى، ودعا السعداوي الى العمل على مزيد تشريك الشباب في هذه الانشطة والحملات.