المنستير: "عقد الريحان" للموسيقى الطربية يفتتح المهرجان الصيفي بالمكنين

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استمتع الجمهور مساء أمس بالمسرح البلدي بالمكنين بولاية المنستير في سهرة افتتاح المهرجان الصيفي بالمكنين في دورته الأولى التي تتواصل إلى 17 أوت الجاري بالموسيقي التونسية الأصيلة والعربية مع عرض "عقد الريحان" للمجموعة الفنية لعقد الريحان للموسيقي الطربية بالمكنين بقيادة علي الإمام وبمشاركة الفنّانة شهرزاد هلال فيه، لتكون بذلك مدينة المكنين المحطة الأولى في جولتها الفنية خلال هذه الصائفة.وانطلق العرض بمعزوفات موسيقية تلتها مجموعة من الأغاني للكورال من بينها "مجموعة عقد الريحان" و"الكون إلى جمالهم مشتاق"، و"كحلة الأهداب"، و"عشيري الأولّ"، و"في قلالة نشبح زوز بنات"، و"في المكنين عشقي وغرامي" في حين قدمت الفنّانة شهرزاد هلال باقة من الأغاني التونسية والعربية لأم كلثوم، والفنّانة صليحة، وغنت "قالو زيني عامل حالة" للفنّانة علية، و"توسمت فيك الخير" للفنّانة نعمة، و"نحبك" وهي أغنية جديدة من كلمات وألحان شهرزاد هلال.وشنفت مجموعة "عقد الريحان" النسائية آذان الحاضرين بجودة أدائها المتميز للعديد من الأغاني التونسية بعد تطور تجربتها الفنية.وتناغم جمهور المكنين مع عرض "عقد الريحان"، وسبق له أن واكب لأوّل مرّة عرضا موسيقيا للفنّانة شهرزاد هلال بمدينة المكنين خلال الدورة الأولى من تظاهرة "تقاسيم" التي نظمتها دار الثقافة بالمكنين ضمن أكتوبر الموسيقي بدار الثقافة بالمكنين سنة 2021. و"تفاعل وقتها الجمهور مع عرضها الذي كان في مجمله طيّبا وتميز بالصوت الرائع للفنّانة شهرزاد هلال" وفق مديرة دار الثقافة بالمكنين بسمة بوزيد.وتتواصل الجولة الموسيقية للفنّانة شهرزاد هلال في المهرجانات الصيفية لسنة 2022 في مقرين والنفيضة، وفي عرض "نساء ونصف " بمهرجان صفاقس الدولي، وفي مهرجان قرمدة للفنون وثقافات الشعوب وفق ما أفادت الفنّانة شهرزاد هلال في تصريح لوات قبل صعودها على الركح مشيرة إلى أنّها رحبت بالدعوة التي وجهت لها للمشاركة في عرض "عقد الريحان" لهذه "المجموعة الفتية من النساء الهواة اللواتي يتميزن بأصوات جميلة وبحسن الأداء والعزف.وجدير بالذكر أن عرض الافتتاح حضره كلّ من والي المنستير منذر بن سيك علي ورئيس بلدية المكنين المنجي الشريف والمندوب الجهوي للشؤون الثقافية بالمنستير شكري التليلي وثلة من الإطارات الجهوية والمحلية.