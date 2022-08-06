بنزرت: تفعيل المخطط المحلي لتنظيم النجدة ببنزرت الجنوبية والسيطرة على حريق جبل الجبارنية بمنطقة سيدي عامر

تمت، امس الجمعة، السيطرة الكاملة على حريق جبل الجبارنية بمنطقة سيدي عامر، بعد تفعيل المخطط المحلي لتنظيم النجدة بمعتمدية بنزرت الجنوبية، وفق المدير الجهوي للحماية المدنية العميد كمال المليتي.وبين المليتي في تصريح ل"وات" انه تم تسخير اكثر من 7 آليات ووسائل لوجستية ضرورية من قبل مصالح الحماية المدنية والغابات والاطار البشري اللازم، علاوة على مساهمة ابناء المنطقة المتطوعين، وقد تمت عقب حوالي 6 ساعات من العمل الميداني، السيطرة الكاملة على النيران رغم قوة الرياح وصعوبة تضاريس المكان .وتعهدت مصالح الحرس الوطني بالجهة بفتح تحقيق في الغرض من اجل الوقوف على ملابسات الحريق الذي ماتزال أسبابه مجهولة، والذي اتى على حوالي 10هكتارات من النسيج الغابي (غابة شعراء) دون تسجيل اضرار في الممتلكات العامة والخاصة.