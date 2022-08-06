متابعة للوضع الوبائي بالجهات: السبت 6 أوت

سيدي بوزيد: تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و106 حالات شفاء

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أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بسيدي بوزيد، اليوم السبت، عن تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و106 حالات شفاء ليصل العدد الجملي للإصابات منذ انتشار الفيروس الى 45650 اصابة منها 1081 حالة وفاة و45303 حالة شفاء.كما تم اليوم رفع 64 عينة للتحليل ليبلغ العدد الجملي للعينات التي تم إجراؤها منذ انتشار فيروس "كورونا" 147624 عينة.من جهة أخرى، بلغ عدد الذين تلقوا الجرعة الأولى من التلقيح ضد "كوفيد 19" في ولاية سيدي بوزيد إلى حدود يوم الجمعة حوالي 217280 شخصا، وفق المنسّق الجهوي للحملة الوطنية للتلقيح ضد "الكوفيد 19" رفيق نصيبي.وأشار نصيبي في تصريح ل(وات) إلى أن عدد الذين تلقوا الجرعة الثانية من التطعيم ضد فيروس "كورونا"بالجهة بلغ حوالي 121392 شخصا والذين تلقوا الجرعة الثالثة 18703 اشخاص والجرعة الرابعة 799 شخصا، وبلغ عدد حالات الذين تعرضوا إلى أعراض جانبية منذ بداية حملة التلقيح 227 حالة كانت أغلبها أعراض بسيطة وخفيفة.وذكر أن عدد الذين بادروا بالتسجيل لتلقي التلقيح ضد فيروس "كورونا" قد بلغ 261073 شخصا، حسب آخر تحيين.