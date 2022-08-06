منوبة: الاسبوع القادم انطلاق اشغال تهذيب حي الانطلاقة بكلفة 2,100 مليون دينار


Publié le Samedi 06 Août 2022 - 14:47قراءة: 0 د, 59 ث
      
تشرع بلدية برج العامري الاسبوع القادم في اشغال تهذيب حي الانطلاقة، في اكبر مشروع بلدي ينجز بالمنطقة بكلفة 2,100 مليون دينار بتمويل من صندوق القروض، وفق ماأفادت به رئيسة البلدية ايمان العامري صحفية "وات".


واضافت العامري ان المشروع سيحسن من واقع الحي السكني القديم وظروف عيش متساكنيه (حوالي 05 الاف شخص)، ويوفر لهم أدنى مستلزمات الحياة الكريمة، حيث سيشمل عديد العناصر من تهيئة انهج وتبليط ارصفة وانارة عمومية، وتعتبر تهيئة الحي وتطوير بنيته وتحسين ظروف العيش طلب الاهالي الاساسي.

واوضحت انه سيقع تركيز 13 نقطة انارة ضوئية مقتصدة للطاقة، بشكل يغطي كامل الحي السكني الذي عانى طيلة سنوات من غياب ادنى المرافق ومن ترهل البنية التحتية، كما ستشمل الاشغال تهيئة كافة الانهج بتصريف مياه الامطار والمياه المستعملة، والتهيئة بالتبليط والتعبيد بعد انتهاء الربط بشبكة التطهير.


واكدت العامري على ان البلدية ستقوم باستحثاث العمل وضمان إلتزام المقاول بموعد التسليم بعد اسناده الصفقة في ماي المنقضي، مع ضمان مطابقة الاشغال المنجزة للمواصفات.
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وطالب اهالي المنطقة، مصالح البلدية بالاسراع في انجاز المشروع، واستكمال مختلف عناصره في الاجال المحددة، بعد ان عانوا طيلة سنوات من حالة الطرقات الرديئة والأتربة صيفا والاوحال شتاء، وغياب الانارة باغلبها، وغرق الانهج في الظلام، مما تسبب في عزلة الحي، بامتناع سواق سيارات الاجرة عن الولوج اليه.

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