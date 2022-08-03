سير مصالح وزارة الداخلية ابرز محاور استقبال رئيس دولة لوزير الداخلية


Publié le Mercredi 03 Août 2022 - 22:08قراءة: 0 د, 25 ث
      
شكّل سير مصالح وزارة الداخلية ابرز محاور استقبال رئيس الجمهورية قيس سعيد، اليوم الأربعاء بقصر قرطاج، لوزير الداخلية، توفيق شرف الدين.
وذكرت رئاسة الجمهورية في بلاغ نشرته ليل الأربعاء، ان اللقاء تناول سير مختلف مصالح الوزارة سواء على صعيد حفظ الأمن في احترام كامل لحقوق الإنسان، أو سير الإدارات الجهوية والمحلية.

وركّز رئيس الجمهورية على أن الإدارة بوجه عام، سواء على الصعيد الجهوي أو المحلي، يجب أن تكون قدوة في الانضباط والاستقامة، وأن تكون حريصة على إنفاذ القانون على الجميع وعلى قدم المساواة.


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