جدول اعمال الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء ابرز محاور لقاء رئيس الدولة برئيسة الحكومة


Publié le Mercredi 03 Août 2022 - 20:14قراءة: 0 د, 27 ث
      
مثّل جدول اعمال مجلس الوزراء المقبل وصدور المراسيم والاوامر ابرز محاور استقبال رئيس الجمهورية قيس سعيد، اليوم الأربعاء بقصر قرطاج، رئيسة الحكومة، نجلاء بودن رمضان.
وحسب بلاغ اعلامي شدد رئيس الدولة، في هذا الإطار، على "ضرورة إعطاء الأولوية في مشاريع المراسيم والأوامر لتذليل الصعوبات في شتى المجالات خدمة لمصالح الشعب".

و أكد الرئيس قيس سعيد، في نفس السياق، بأن "التضخم التشريعي الذي عرفته تونس ليس بالحالة الطبيعية إذ يجب أن توضع النصوص استجابة للتطورات وأن تتنزل في إطار المسار التصحيحي الذي تشهده تونس".



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