سيدي بوزيد: الاحتفاظ ب3 أشخاص وتقديم 4 آخرين وإدراج اثنين بالتفتيش في قضية تلاعب واستيلاء على المال العام

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد بالاحتفاظ ب3 أشخاص و هم كل من المدير العام السابق لديوان الخدمات المدرسية ومدير المطاعم بالديوان والمنسق الجهوي السابق لديوان الخدمات الجامعية بسيدي بوزيد وتقديم 4 أشخاص وهم كل من مدير و رئيس مطبخ و حافظ مغازة بأحد المعاهد الثانوية التابعة لولاية سيدي بوزيد ورئيس مصلحة بديوان الخدمات المدرسية و إدراج شخصين آخرين و هما صاحب الشركة المزودة للخضر والغلال وموظف بوزارة التربية في التفتيش لتحصنهما بالفرار، وذلك على خلفية شكاية تقدم بها المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة التربية إلى النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد حسب ما أكده الناطق الرسمي المساعد الأول لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد ،جابر غنيمي في تصريح ل/وات/.و تمت إحالة الشكاية لفرقة الأبحاث العدلية بسيدي بوزيد للبحث عاجلا بعد تفطن مصالح التفقدية بوزارة التربية أثناء القيام بأعمال رقابة وتفقد لديوان الخدمات المدرسية بسيدي بوزيد لوجود تلاعب و تجاوزات واستيلاء على المال العام وتزوير فواتير في صفقة تزويد المطاعم بالمعاهد الثانوية بالجهة بالخضر والغلال وشراء تجهيزات مطبخ وهمية.و بين الغنيمي انه سيقع إحالة المحضر لاحقا على النيابة العمومية حال إتمام الأبحاث لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة