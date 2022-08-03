محطة تحلية المياه الجوفية المالحة بقابس تتحصل على شهادة المصادقة على مواصفات الجودة "إيزو 9001" وشهادة المصادقة البيئية "إيزو 14001"

سلّم الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، مصباح الهلالي، اليوم الأربعاء، لمحطة تحلية المياه الجوفية المالحة بقابس شهادة المصادقة على مواصفات الجودة "إيزو9001" وشهادة المصادقة البيئية "إيزو 14001".وأحدثت محطة تحلية المياه الجوفية المالحة بقابس سنة 1995 بمنطقة الديسة ببلدية بوشمة من معتمدية قابس الغربية، وتقدّر طاقة إنتاجها اليومية بـ30 ألف م3، وتقوم عبر طريقة التناضح العكسي بتحلية المياه المتأتية إليها من آبار مركب الفجيج بالحامة الغربية، ليتم بعد ذلك توزيعها على مناطق قابس الكبرى، والحامة، والمطوية، ووذرف، مضطلعة بذلك بدور رئيسي في تأمين حاجيات هذه المناطق من مياه الشرب بنوعية جيدة.