مدينة العلوم تنظم ليلة النجوم وسط توقعات باستقبال 8 آلاف زائر

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سيتابع المولعون بعلم الفلك في تونس من خلال تيلسكوبات النيازك والقمر وكوكبي المشتري وزحل، خلال الدورة التاسعة عشر من ليلة النجوم التي تنظمها مدينة العلوم يوم الجمعة المقبل من الساعة السابعة مساءالى منتصف الليل.وذكرت مدينة العلوم في بلاغ لها، ان ليلة النجوم تمثل فرصة ثمينة لرصد السماء ومشاهدة الشهب والنيازك التي ترى في الجزء الأخير من الليل ، متوقعة استقطاب 8 آلاف زائر خلال ليلة النجوم .وسيرصد الحاضرون في السهرة امطار الشهب في أجواء احتفالية كما سيشاهدون القمر في تربيعه الأول، وستكون لهم فرصة مشاهدة كوكبي المشترى وزحل وكذلك بعض الأجرام بأعماق السماء من خلال التلسكوبات الموضوعة في أرجاء المدينة على ذمة الزوار.وسيؤمن المشرفون على التنشيط من مدينة العلوم بتونس وجمعيات المجتمع المدني التي تعنى بعلم الفلك عروض تنشيط بالمجسمات وغيرها من المعدات البيداغوجية بالتعاون مع الجمعية التونسية لعلوم الفلك والجمعية التونسية للشبان والعلم والجمعية التونسية للفضاء والجمعية الأفريقية لتنمية الجغرفة الرقمية والجمعية التونسية للطيران والمؤسسة الناشئة.ويحتوي برنامج السهرة، تنظيم عديد المحاضرات لكفاءات علمية تونسية ومن الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والمغرب، وستتطرق بعض هذه المحاضرات الى الارض والتغيرات المناخية وحركة الغلاف الجوي لكوكب المشتري والذكاء الاصطناعي في الفضاء.وحددت مدينة العلوم قيمة التذكرة الواحدة ب5 دنانير، مؤكدة عدم وجوب الحجز المسبق لحضور ليلة النجوم التي تنتظم سنويا وتشهد اقبالا مكثفا من المولعين باقتفاء وميض النجوم ومشاهدة الكواكب .