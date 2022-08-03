معارض تشكيلية وملتقيات فنية ومشاريع ثنائية في الأفق ضمن البرنامج الثقافي لندوة طوكيو الدولية للتنمية في افريقيا تيكاد 8 TICAD

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استعدادا لاحتضان تونس ندوة طوكيو الدولية للتنمية في افريقيا تيكاد 8 TICAD موفى شهر أوت الحالي، تم اليوم عقد اجتماع بمقر وزارة الشؤون الثقافية للنظر في أهم محاور البرنامج الثقافي الموازي لهذا الحدث الهام.وحضر هذا الاجتماع رئيس الديوان لسعد سعيد وعدد من إطارات الوزارة ومدينة الثقافة لوضع اللمسات الأخيرة لهذا البرنامج الموازي الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الثقافية، حيث سيتم تجهيز كل فضاءات مدينة الثقافة لاحتضان الأنشطة الثقافية الموازية والمركز الاعلامي لندوة طوكيو الدولية للتنمية في افريقيا تيكاد 8.ووفق بلاغ صادر عن الوزارة، سيقع تنظيم معرض" 150 سنة من الفن التشكيلي" بالمتحف الوطني للفن الحديث والمعاصر والذي ينقسم إلى أربع فترات تاريخية وهي فترة البايات والفترة الاستعمارية ومرحلة الفن التجريدي وأخيرا الفترة المعاصرة، يضم هذا المعرض حوالي 400 عمل فني من المخزون الوطني. وإلى جانب اللوحات الفنية التشكيلية يحضر فن الخزف والنحت من خلال عرض 16 منحوتة، فضلا عن مجموعة من الصور الفوتوغرافية والنسيج..ويتضمن البرنامج الثقافي الموازي، تنظيم تظاهرة شبابية موسيقية بعنوان "تونس تغني افريقيا" وذلك من 21 إلى 27 أوت 2022 بالفضاء الخارجي لمدينة الثقافة.ويتابع عشاق الموسيقى الصوفية وضيوف تونس يوم السبت 27 أوت العرض الموسيقي الفرجوي "الزيارة" في منطقة البحيرة مع عرض للألعاب النارية.وفي السياق ذاته، سيتم تنظيم زيارات لفائدة الوفود المشاركة إلى عدد من المعالم الأثرية والمواقع التاريخية حيث ستكون مبدئيّا جهة قرطاج والنجمة الزهراء بسيدي بوسعيد وأوذنة والقصر السعيد وتربة الباي وكذلك جامع الزيتونة وجهة للوفود الأجنبية وواجهة تونس الثقافية والسياحية.وضمن التظاهرات الملتئمة بمناسبة ندوة تيكاد 8 تم تنظيم ملتقى دولي للنحت على الرخام، كانت افتتحته وزيرة الشؤون الثقافية يوم الجمعة 29 جويلية ويشارك فيه فنانون من تونس والعالم، حيث سيتم اختيار إحدى المنحوتات لتركيزها فوق جسر رادس تخليدا للعلاقات التاريخية التي تجمع تونس واليابان.وأفادت الوزارة أنه من بين المشاريع التي سيتم اقتراحها على الجانب الياباني، مشروع تهيئة الميناء البوني وتأهيل الأوركستر السمفوني التونسي عبر تكوين الشباب الافريقي في المجال الموسيقي.مر