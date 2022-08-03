تعديل في مواعيد مسابقتي كاس تونس والسوبر


Publié le Mercredi 03 Août 2022 - 17:42قراءة: 0 د, 20 ث
      
اعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم اليوم الثلاثاء انه تماشيا مع روزنامة الاتحاد الإفريقي فقد تقرر القيام بتعديل في مواعيد مباريات نصف النهائي ونهائي الكأس وكأس السوبر حيث ستصبح المواعيد الجديدة على النحو الاتي:


- يومي السبت والاحد 27 و28 اوت 2022: الدور نصف النهائي.
- يوم الجمعة 2 سبتمبر أو يوم السبت 3 سبتمبر 2022 : مباراة الدور النهائي
وسيتم لاحقا تحديد تاريخ مباراة كاس السوبر .



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