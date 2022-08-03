المؤشرات السياحية بطبرقة عين دراهم تسجل زيادة ملحوظة

..





سجلت ولاية جندوبة، خلال الاحدى عشرة يوم الاخيرة من شهر جويلية 2022 أرقاما مميزة في القطاع السياحي اذ تطورت المؤشرات السياحية بـنسبة 97,2 بالمائة على مستوى عدد الوافدين وبـ84,6 بالمائة في عدد الليالي المقضاة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021، وفق ما افاد به "وات" المندوب الجهوي للسياحة بطبرقة عين دراهم، عيسى المرواني.وقد بلغ عدد الوافدين على المنطقة في الفترة ذاتها، 13021 سائح مقابل 6603 حريف في 2021 و32880 ليلة مقضاة مقابل 17811 ليلة مقضاة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021.وأكد المندوب الجهوي للسياحة بطبرقة عين دراهم (ولاية جندوبة)، عيسى المرواني، ان الجهة تشهد حركية سياحية واقتصادية هامة اذ حققت الى غاية 31 جويلية 2022 زيادة في عدد الوافدين بنسبة 115.6 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021.و بلغ عدد الوافدين على نزل الجهة من بداية الموسم الصيفي (غرة جوان) الى موفى جويلية، 39736 سائحا مقابل 18427 حريفا للفترة ذاتها سنة 2021.كما حقق القطب السياحي طبرقة عين دراهم زيادة على مستوى عدد الليالي المقضاة بنسبة 105 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2021، لتصل الى 90478 ليلة مقضاة مقابل 44146 ليلة.وحسب المسؤول الجهوي، تشهد معظم المؤسسات نسبة امتلاء مرتفعة محققة بذلك تحسنا كبيرا على مستوى المؤشرات المسجلة كامل شهر جويلية باستقبال الجهة 25328 سائحا مقابل 10583 حريفا خلال الفترة ذاتها لسنة 2021 اي بزيادة ب139٫3 بالمائة.كما حققت الجهة في شهر جويلية 62004 ليلة مقضاة مقابل 28554 ليلة مقضاة للفترة ذاتها سنة 2021 اي بتطور ب117٫1 بالمائة.وافاد عيسى المراوني أن الحصيلة المسجلة من غرة جانفي وإلى غاية 31 جويلية 2022 "كانت طيبة جدا" اذ زاد عدد الوافدين بنسبة 56.6 بالمائة (98525 سائح مقابل 62916 حريف لسنة 2021). وحقق القطب السياحي طبرقة عين دراهم 199441 ليلة مقضاة مقابل 124441 ليلة مقضاة خلال الفترة نفسها لسنة 2021 هناك زيادة بـ60,6 بالمائة.وتعود هذه الانتعاشة السياحية الى ما توفره الجهة من مقومات سياحية هامة ومرافق ترفيهية متنوعة ومراكز رياضية بمواصفات عالمية ومواقع إيكولوجية وبيئية ومعالم تاريخية وأثرية ومهرجانات ومراكز غوص وتنظيم معارض للصناعات التقليدية.واكد المسؤول الجهوي استعداد المندوبية الجهوية للسياحة بطبرقة عين دراهم مواصلة عملها على حسن سير النشاط من خلال المتابعة اللصيقة لمختلف مكونات المنتوج السياحي وتكثيف المراقبة للمؤسسات السياحية للتثبت من مدى احترامها للمعايير المطلوبة في المهنة السياحية من حيث الخدمات المسداة للحرفاء ومنظومة التامين الذاتي والسلامة العامة وقواعد حفظ الصحة والسلامة الغذائية بهدف ضمان ديمومة النشاط وفاعليته وحفاظا على سمعته ودوره المحوري في التنمية الإقتصادية.وتتوفر ولاية جندوبة على 24 وحدة ايواء سياحي بطاقة جملية 4321 سرير و9مطاعم مصنفة و13 وكالة اسفار وميناء ترفيهي و3مراكز غوص في أعماق البحار و3مراكب بحرية ترفيهية و3مراكز معالجة بمياه البحر ومركز معالجة بالمياه المعدنية و4 قواعد بحرية ترفيهية وملعب الصولجان ومركز فروسية و4 مراكز تنشيطية بواسطة الكواد و2 مؤسسات مختصة في الصيد الخنزير.كما تتضمن الجهة حديقة وطنية "الفائجة" ومحمية وطنية "وادي الزان" و3 مراكز رياضية دولية للتربصات ومسالك غابية للتجوال على الأرجل والدراجات الهوائية ومتحف "شمتو" والموقع الأثري "ببلاريجيا" والحصن الجنوي. وينتظم سنويا عددا من المهرجانات لاسيما مهرجان الجاز ومهرجان حلمة ومهرجان طبرقة الدولي..