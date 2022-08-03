"البوصلة" تتقدم بمطالب نفاذ للمعلومة لرئاستي الجمهورية والحكومة ولوزارة المالية للحصول على تقرير حول القروض والهبات المسندة لتونس خلال العشرية الأخيرة"


Publié le Mercredi 03 Août 2022 - 15:35قراءة: 0 د, 43 ث
      
تقدمت منظمة "البوصلة"، اليوم الأربعاء، بمطالب نفاذ للمعلومة أودعتها لدى رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ووزارة المالية.
وطلبت "البوصلة"، وفق بلاغ نشرته على صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي (فايسبوك)، الحصول على التقرير الذي أعدته وزارة المالية حول "نتائج مهمة جرد وضبط القروض والهبات المسندة لفائدة الدولة التونسية والمؤسسات العمومية خلال العشرية الأخيرة".



وكان هذا التقرير من بين أبرز محاور اللقاء الذي جمع يوم 1 أوت 2022، رئيس الجمهورية، قيس سعيّد برئيسة الحكومة، نجلاء بودن رمضان. وقد تم في هذا الخصوص، "الوقوف على عديد الإخلالات، ممّا تسبّب في تحمل ميزانية الدولة لفوائد وخسائر صرف دون موجب في عديد الحالات"، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.

وقد شدد الرئيس بالمناسبة على أن "هذه الأوضاع لا يمكن أن تستمرّ ويجب وضع حدّ لها وتحميل كل من تسبّب في ذلك المسؤولية كاملة لأن الشعب في النهاية هو الذي يدفع الثمن دون أن يستفيد من هذه الأموال الطائلة".

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