متابعة للوضع الوبائي بالجهات: الأربعاء 3 أوت



سيدي بوزيد: تسجيل 36 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" مقابل 84 حالة شفاء

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أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بسيدي بوزيد اليوم الاربعاء عن تم تسجيل 36 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و84 حالة شفاء ليصل العدد الجملي للإصابات منذ انتشار الفيروس الى 45581 اصابة منها 1081 حالة وفاة و44996 حالة شفاء.كما تم اليوم رفع 75 عينة للتحليل ليبلغ العدد الجملي للعينات التي تم إجراؤها منذ انتشار فيروس "كورونا" 147396 عينة.ومن جهة أخرى بلغ عدد الذين تلقوا الجرعة الأولى من التلقيح ضد "كوفيد 19" في ولاية سيدي بوزيد إلى حدود يوم امس الثلاثاء حوالي 217275 شخصا، وفق المنسّق الجهوي للحملة الوطنية للتلقيح ضد "الكوفيد 19" رفيق نصيبي.وأشار نصيبي في تصريح ل(وات) إلى أن عدد الذين تلقوا الجرعة الثانية من التطعيم ضد فيروس "كورونا"بالجهة بلغ حوالي 121388 شخصا والذين تلقوا الجرعة الثالثة 18677 شخصا والجرعة الرابعة 798 شخصا، وبلغ عدد حالات الذين تعرضوا إلى أعراض جانبية منذ بداية حملة التلقيح 227 حالة وكانت أغلبها أعراض بسيطة وخفيفة.وذكر أن عدد الذين بادروا بالتسجيل لتلقي التلقيح ضد فيروس "كورونا" قد بلغ 261073 شخصا حسب آخر تحيين.