قبلي: تنظيم يوم مفتوح للصحة النفسية بالمركز الصحي الوسيط بمعتمدية رجيم معتوق الحدودية

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نظمت الادارة الجهوية للصحة بالتعاون مع الدائرة الصحية بالفوار صباح اليوم الاربعاء، يوما مفتوحا للعيادات المجانية في الصحة النفسية للكبار والصغار بالمركز الصحي الوسيط بمعتمدية رجيم معتوق الحدودية.واوضح المشرف على اليوم المفتوح وطبيب الصحة العمومية عبد السلام شنيور ل"وات" ان هذه التظاهرة الصحية التي تندرج في اطار ايام الصحة النفسية التي تنظمها وزارة الاشراف تحت شعار "معا من اجل صحة نفسية ودماغية افضل"، يرمي الى توفير الرعاية والاحاطة النفسية لاكبر عدد من مستحقيها من اهالي معتمدية رجيم معتوق، وذلك عبر تنقل فريق مختص في المجال الى هذه المعتمدية الحدودية لتامين العيادات المجانية للمرضى سواء بالمركز الصحي الوسيط او عبر التنقل لمنازل المرضى الذين يتعذر عليهم الالتحاق بالمؤسسة الصحيةواضاف المصدر ذاته ان العيادات المجانية تشمل كل ما هو متعلق بالصحة النفسية لدى الاطفال من ذلك مثلا صعوبات النطق والقراءة اضافة الى الافراط في الحركة وصعوبات الفهم مع اضطراب طيف التوحد والميل الى العزلة مع ما يرافق بعض هذه الاضطرابات النفسية من تاثيرات على النتائج الدراسية نتيجة نقص التركيزكما تشمل العيادات وفق شنيور، امراض الشيخوخة على غرار الزهايمر او النسيان المتكرر واضطرابات النوم، مشيرا الى انه سيتم خلال هذه العيادات صرف بعض الادوية مع امكانية توجيه عدد من المرضى لاطباء الاختصاص او القيام بالمتابعة الدورية لبعضهم الى حين تحسن صحتهم النفسيةوفي ذات الاطار، اكد كاهية مدير الرعاية الصحية الاساسية بالادارة الجهوية للصحة علي الطبال ل"وات" ان هذا اليوم المفتوح يندرج في اطار سلسلة من الايام المفتوحة في الصحة النفسية التي انطلقت صباح اليوم بكل من المركز الوسيط برجيم معتوق ومركز الرعاية الصحية الاساسية بجنعورة لتتواصل الى غاية 21 اوت الجاري بمختلف الدوائر الصحية بالجهةواشار الى ان الايام المفتوحة تندرج في اطار برنامج اعدته وزارة الاشراف للاحاطة النفسية عقب تنظيم دورات تكوينية لفائدة عدد من الفرق الصحية من مختلف الولايات بالحمامات (ولاية نابل) ليتولوا الاشراف على هذه الايام المفتوحة في جهاتهم.واضاف المصدر ذاته انه تم تكوين 5 اطباء صحة عمومية و7 ممرضين اول عن جهة قبلي سيقومون بتامين الايام المفتوحة بكافة الدوائر الصحية من اجل تحسين جودة الخدمات المقدمة للمرضى النفسانيين في ظل النقص في اطباء الاختصاص في هذا المجال بالجهة فضلا عن مزيد التحسيس والتوعية بهذه الامراض التي تشمل اساسا حالات الاكتئاب واضطراب السلوك لدى الاطفال ومحاولات الانتحار وحالات الخرف لدى كبار السن.