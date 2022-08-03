وزارة الصحة : قرابة 6 ملايين و 380 ألف شخصا يستكملون التلقيح ضد فيروس كورونا الى حدود 1 أوت الجاري


Publié le Mercredi 03 Août 2022 - 13:08قراءة: 0 د, 36 ث
      
بلغ عدد الأشخاص الذين استكملوا التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد، إلى حدود 1 أوت الجاري، 6 ملايين و 379 ألفا و 867 مطعّما، من بينهم 4 ملايين و 689 ألفا و 88 شخصا تلقوا الجرعة الثانية، وفق ما أعلنته وزارة الصحة، اليوم الأربعاء.


وأوضحت الوزارة في إحصائيات تتعلق بالحملة الوطنية للتلقيح ضد كوفيد 19، نشرتها على صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي " فايسبوك"، أن العدد الاجمالي لجرعات التلقيح التي تم استعمالها منذ بداية الحملة، بلغ 13 مليون و222 ألفا و 890 جرعة، تم تخصيص 1 مليون و 228 ألفا و 766 جرعة منها للجرعة الثالثة و 66 ألفا و81 جرعة فقط للجرعة الرابعة.

وأضافت الوزارة أن أكثر من 7 ملايين و 202 ألف و 915 تلقيحا خصص للجرعة الأولى.



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