الكاف: تحسن ملحوظ لوضعية التزود بالماء الصالح للشرب (ريئس اقليم الصوناد بالكاف)

تحسنت وضعية التزود بالماء الصالح للشرب بمدينة الكاف بعد فترة من التذبذب والانقطاعات المتكررة طالت عديد أحياء المدينة، وفق رئيس إقليم الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه بالكاف محمد المبروكيوبين المبروكي ل"وات" أن الوضع تحسن بصفة كبيرة بعد دخول حفريتين جديدتين حيز الاستغلال، الأولى بمنطقة وادي الرمل بالكاف الغربية والثانية ببورواق بالدهماني، بما مكن من الترفيع في نسبة الكميات التي يمكن ضخها إلى 220 لترا في الثانيةواعتبر المبروكي أن نوعية المياه التي تتزود بها المدينة "حسنة جدا" حيث تنخفض نسبة الملوحة إلى 0فاصل 3 بالمائة احيانا مقابل 0 فاصل 8 بالمائة بالنسبة إلى أعلى درجة ملوحة، وهي نسب تعتبر أضعف من التي تعتمدها المنظمة العالمية للصحة، على حد تقديره.