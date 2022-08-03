الكاف: تحسن ملحوظ لوضعية التزود بالماء الصالح للشرب (ريئس اقليم الصوناد بالكاف)


Publié le Mercredi 03 Août 2022 - 14:46قراءة: 0 د, 33 ث
      
تحسنت وضعية التزود بالماء الصالح للشرب بمدينة الكاف بعد فترة من التذبذب والانقطاعات المتكررة طالت عديد أحياء المدينة، وفق رئيس إقليم الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه بالكاف محمد المبروكي


وبين المبروكي ل"وات" أن الوضع تحسن بصفة كبيرة بعد دخول حفريتين جديدتين حيز الاستغلال، الأولى بمنطقة وادي الرمل بالكاف الغربية والثانية ببورواق بالدهماني، بما مكن من الترفيع في نسبة الكميات التي يمكن ضخها إلى 220 لترا في الثانية

واعتبر المبروكي أن نوعية المياه التي تتزود بها المدينة "حسنة جدا" حيث تنخفض نسبة الملوحة إلى 0فاصل 3 بالمائة احيانا مقابل 0 فاصل 8 بالمائة بالنسبة إلى أعلى درجة ملوحة، وهي نسب تعتبر أضعف من التي تعتمدها المنظمة العالمية للصحة، على حد تقديره.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 250803



En continu...

Toutes les news...
| || | |
TV | Mosaique |Jawhara|IFM| |
الأربعاء 03 أوت 2022 | 5 محرم 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:05 19:26 16:14 12:32 05:26 03:46
Babnet
32°
Babnet33°Babnet% 51:الرطــوبة
تونــسBabnet25°
5.14 كم/س
:الــرياح
Babnet
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
33°-2535°-2636°-2635°-2835°-26
  • Avoirs en devises
    23841,5

  • (3 aout)
  • Jours d'importation
    118
  •              1 € = 3,21647 DT        1$ =3,13719 DT
  • Solde Compte du Trésor   (3 aout)   1717,5 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


All radio
Powered by DaysPedia.com
Heure actuelle أ  Madrid
095538am
jeu. 30 juin
   