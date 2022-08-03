الحرس الديواني يحبط محاولة تهريب مبالغ من العملة بحوالي 136 الف دينار


Publié le Mercredi 03 Août 2022 - 12:37قراءة: 0 د, 34 ث
      
أحبطت فرق الحرس الديواني بكل من اريانة ونابل محاولات تهريب مبالغ من العملة المحلية والأجنبية قدرت قيمتها ب136 الف دينار.


ووفق معطيات الادارة العامة للديوانة نشرتها الاربعاء، حجزت دورية تابعة لفرقة الحرس الديواني بأريانة مبالغ من العملة التونسية والأجنبية //دينار تونسي وأورو ودولار// تقدر بحوالي 92 الف دينار بحوزة مواطن تونسي لايملك في شأنها أية وثيقة تثبت شرعية مسكها ونقلها.

وتم ضبط هذه المبالغ على متن سيارة ذات ترقيم تونسي بعد اخضاعها إلى التفتيش من قبل أعوان الديوانة.


كما تمكنت فرقة الحرس الديواني بنابل من حجز مبلغ مالي من الدينار التونسي قدر بما يناهز 44ألف دينار مخفية على متن سيارة ذات ترقيم تونسي لا يملك في شأنها صاحبها أية وثائق قانونية تثبت شرعية مسكها.
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