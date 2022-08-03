مركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة يفتح باب الترشح امام 120 شابا لتطوير معارفهم في بعث المؤسسات الدائرية


Publié le Mercredi 03 Août 2022 - 14:36قراءة: 0 د, 35 ث
      
أعلن مركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة عن فتح باب الترشحات للمشاركة في برنامج تكوين ومرافقة لفائدة120 شابا من أصحاب أفكار المشاريع البيئية في الجهات.


ويندرج هذا البرنامج في إطار"مشروع دعم بعث المؤسسات المستدامة والدائرية في الجهات التونسية " الذي يموله مركز الأنشطة الإقليمية للاستهلاك والإنتاج المستديم

وسينتفع بهذا البرنامج التدريبي شبان ينتمون الى 6 ولايات وهي كل من باجة وجندوبة وقفصة وقابس ومدنين وتطاوين وذلك بمعدل 20 شابا عن كل ولاية.


ويهدف مشروع دعم بعث المؤسسات المستدامة والدائرية في الجهات التونسية إلى المساهمة في الحد من الأثر البيئي لنماذج الإنتاج والاستهلاك في تونس وخاصة في الجهات.
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ويتوجه برنامج المرافقة والتدريب إلى المختصين في دعم بعث المؤسسات ورواد المشاريع والمؤسسات الخضراء التي تمر بمراحل مختلفة من التطور

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