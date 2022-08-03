المركز الوطني البيداغوجي: لا زيادة بأسعار الكتب المدرسية و 95 بالمائة من الكتب متوفرة في السوق


Publié le Mercredi 03 Août 2022 - 11:18قراءة: 0 د, 51 ث
      
لن يشهد الكتاب المدرسي بالنسبة للموسم الدراسي 2022-2023 أي تغييرعلى مستوى الأسعار مقارنة بالسنة الماضية، بحسب ما أفاد به مصدر مسؤول بالمركز الوطني البيداغوجي الواقع تحت إشراف وزارة التربية.


وفي تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء أكد المصدر أنه "لن تقع أي زيادة بأي مليم" في أسعار الكتاب المدرسي خلافا لما يشاع على منصات التواصل الاجتماعي، موضحا أن هناك "خلط" بين الكتاب المدرسي الراجع بالنظر للمركز الوطني البيداغوجي والكراس المدرسي الراجع بالنظر لوزارة التجارة.

وبالنسبة إلى تقدم طباعة الكتاب المدرسي أكد المصدر أن الكتب المدرسية متوفرة في السوق بنسبة 95 بالمائة، بينما سيتم طباعة بقية الكتب وإرسالها إلى تونس بتاريخ 15 أوت الجاري.


وتتمثل الكتب المتبقية في 4 مشاريع جديدة وتتعلق بكتب الاقتصاد بالنسبة للسنوات الثانية والثالثة والرابعة من التعليم الثانوي اختصاص اقتصاد وتصرف. في المقابل لا توجد تغييرات بالنسبة لكتب التعليم الابتدائي.
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وكانت شركة تركية فازت بطلب عروض دولي لطباعة الكتاب المدرسي للموسم الدراسي 2022-2023 بكلفة 42.5 مليون دينار وتضمن طلب العروض طباعة دفعة واحدة من الكتب بحجم إجمالي يبلغ 13 مليون و773 الف نسخة مقسمة إلى 185 عنوانا.

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