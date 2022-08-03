الفنان السوري "عامر عجمي" يطرب جمهور مهرجان صفاقس الدولي بأريج عطور موسيقية طربية معطرة بسحر الشام

استمتع جمهور مهرجان صفاقس الدولي من عشاق الفن الأصيل، في سهرة الثلاثاء، بالإبداع الفني وانتشى بأريج عطور مختارات موسيقية طريية استمدت جذورها من ينابع الفن الاندلسي معطرة بسحر الشام قدمها الفنان "عامر عجمي" من سوريا، رفقة فرقته الموسيقية المتكونة من 18عنصرا شابا، وذلك ضمن إحدى سهرات الدورة 42 لمهرجان صفاقس الدولي.سهرة الطرب الاصيل، امتدت على نحو ساعتين من الزمن، فألهمت الجمهور الحاضر بسحر الشام وشنفت آذانه بالكلمة الموسيقية الفنية الراقية وذلك عبر موشحات أندلسية وقدود حلبية أسرت وجدانه فتفاعل معها بالانصات والهتاف.كانت سهرة الإبداع والإقناع والحنين للفن الأصيل، تلك هي أبرز الانطباعات التي تركها عرض الفنان السوري "عامر عجمي" لدى الجمهور الحاضر الذي كان نوعيا ونخبويا في ذائقته الفنية رغم عدده المحتشم.وقد استمتع عشاق الفن الأصيل، في سهرة القدود الحلبية النوعية أيما استمتاع بمواويل القدود الحلبية من قبيل "يا ليل الصب متى غده" و"يا صلاة الزين" و"يا مال الشام" و"ابعثلي جواب " وطلعت يا ما أحلى نورها" وطالعة من بيت أبوها" و"آه يا حلو يا مسليني" و"على دلعونا" و"صليني يا عيني" و"فوق إلنا خل" ... وغيرها من مختارات الفن الراقي الآتية من أرض الشام الساحرة وما خلدته كوكب الشرق أم كلثوم على غرار "هذه ليلتي" و"بعيد عنك" و"الأطلال" فضلا عن آدائه لأغنية سورية مهداة إلى تونس.