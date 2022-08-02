انتهاء تجربة ياسين مرياح مع العين الاماراتي ؟

اعرب نادي العين الاماراتي لكرة القدم عن تمنياته بالتوفيق للاعبه و مدافع المنتخب الوطني التونسي ياسين مرياح في اشارة الى نهاية العلاقة التعاقدية بين الطرفين حسب ما اورده النادي الاماراتي على موقعه الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي اليوم الثلاثاء.وكان مرياح الذي ينتهي عقده مع الفريق الاماراتي الموسم القادم, قد تعرض لاصابة حادة على مستوى الرباط الصليبي خلال مشاركته مع منتخب نسور قرطاج أمام نظيره المصري في كأس العرب الاخيرة التي احتضنتها قطر خلال شهر ديسمبر الماضي.وساهمت الاصابة في غياب مرياح عن تشكيلة العين الاماراتي في النصف الثاني من البطولة المحلية.