صفاقس: انطلاق النشاط التجاري بفرعي البنك التونسي للتضامن بصفاقس1 وصفاقس 2

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انطلق، اليوم الثلاثاء، النشاط التجاري للبنك التونسي للتضامن بفرعي صفاقس1 وصفاقس2 ، من خلال تمكين الحرفاء من القيام بمعاملات بنكية نقدية على غرار فتح حسابات جارية، وايداع وسحب أموال، وطلب دفاتر ادخار وشيكات، وبطاقات سحب أموال، وفق رئيسة الفرع الجهوي للبنك التونسي للتضامن صفاقس2 أميرة حمدان.وأوضحت حمدان، في تصريح لـ"وات"، "ان هذا النشاط التجاري بفرعي صفاقس1 و2 يهدف الى تسهيل عملية الاستخلاص بالنسبة للحرفاء وإلى تمكينهم من تسهيلات بنكية وتسهيلات في القروض لتمويل المواد الاولية ومستلزماتهم من مال متداول ومخزون مالي.من ناحيته، ذكر رئيس وحدة دراسة السوق بالبنك التونسي للتضامن، نزار بن نصر، بالمناسبة، أن هذا النشاط التجاري، الذي انطلق العمل به بمختلف الفروع التابعة للبنك التونسي للتضامن منذ منتصف شهر جويلية الماضي، يتنزل في اطار استراتيجية الادارة العامة للبنك التونسي للتضامن (2021 -2025)، التي ارتأت الدخول في المنظومة البنكية النقدية من اجل تسهيل المعاملات البنكية النقدية للحرفاء.وأكد أن عملية ادراج النشاط التجاري بمختلف فروع البنك التونسي للتضامن، التي انطلقت بفرع بن عروس في 14 جويلية الماضي، ثم فرع منوبة في 20 جويلية، يليه فرع سوسة في 28 جولية، وفرعي صفاقس 1 و2 بتاريخ اليوم، متواصلة لتشمل جميع فروع البنك التونسي للتضامن بمختلف ولايات الجمهورية قبل موفى سنة 2022.وشدّد على أن الهدف من ادراج النشاط التجاري بمختلف فروع البنك التونسي للتضامن ليس ربحيا ولكن لدعم الاستثمار، وفق تأكيده.يذكر ان العمل بالنشاط التجاري يقتصر منذ احداث البنك التونسي للتضامن سنة 1998 على الفرع المركزي للبنك بشارع محمد الخامس بالعاصمة، علما أن هذا البنك شمولي منذ إحداثه ويقتصر على اسناد القروض الاستثمارية لاصحاب الشهائد العليا او خريجي مراكز التكوين المهني.