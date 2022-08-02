الترجي الرياضي يلاقي المريخ السوداني وديا

برمج الترجي الرياضي التونسي مباراة ودية مع المريخ السوداني يوم 20 اوت الجاري بمركب فريق باب سويقة بالعاصمة وفق ما اعلن عنه اليوم النادي السوداني الذي سيجري تربصا في تونس. .ويشرف على حظوظ المريخ السوداني المدرب التونسي غازي الغرايري.يذكر ان الترجي الرياضي يواصل تحضيراته بمركب حسان بلخوجة استعدادا لرهانات الموسم القادم حيث شهدت الحصة التدريبية لمساء امس الاثنين انضمام المنتدب الجديد الجزائري رياض بن عياد.