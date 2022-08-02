وزارة الشباب والرياضة - بحث إستعدات تسليم مشروع المركب الثقافي والرياضي للشباب ببن عروس

شكّلت أبرز الإجراءات والإستعدادات العملية لتسليم مشروع المركب الثقافي والرياضي للشباب ببن عروس المنتهية أشغاله والمنجز بهبة صينية ،محور جلس ة عمل بحضور وزير الشباب والرياضة كمال دقيش و والي بن عروس وعدد من اطارات الوزارة..وابرز الوزير بالمناسبة أهمية هذا المشروع الشبابي الرياضي الذي يُعد مكسبأً لشباب المنطقة ويُعد ثاني أضخم المشاريع الشبابية والرياضية الرائدة بتونس داعيا إلى ضرورة تظافر جهود كل الأطراف للمحافظة عليه وضمان ديمومته.وتم التطرق خلال الجلسة الى أبرز الاشكالات وكيفية تجاوزها على مستوى البنية التحتية بما في ذلك ربط شبكة تصريف مياه الأمطار حيث تم الإتفاق على التنسيق مع وزارة التجهيز في الغرض للتسريع في ربط المشروع بقنوات التصريف فيما تعهدت بلدية بن عروس بإتمام إنجازه.كما تم التاكيد على ضرورة توفير أعوان تنظيف وحراسة وضمان تأمين خارجي للمنشاة وتركيز نقطة حماية مدنية وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية .وتطرق الاجتماع ايضا إلى ملامح إستراتجية إستشرافية للبرامج البيداغوجية والفنية التي ستوفرها مختلف فضاءات المنشأة الشبابية ويكون الشباب مشاركاً فاعلاً في صياغتها.