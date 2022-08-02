الترجي الجرجيسي - التنافس على الترشح لانتخبات الهيئة الجديدة ينقلب "فجاة " الى عزوف

قبل يومين فقط من موعد غلق باب الترشحات لانتخابات الهيئة المديرة للترجي الرياضي الجرجيسي الموافق ليوم 4 اوت الجاري اعلنت الكتابة العامة للجمعية اليوم أن المترسح البشير طرشول" رئيس قائمة" و نائبه عبد المجيد السماعلي تقدما اليوم بطلب سحب ترشحهما لرئاسة الترجي الرياضي الجرجيسي للمدة النيابية 2023/2022 و 2024/2023 مع إلغاء القائمة المصاحبة للترشح في تحول مفاجئ في الموقف .وكانت الكتابة العامة للنادي اعلنت يوم 27 جويلية الماضي اي قبل 6 ايام فقط عن ترشح قائمة البشير طرشول لرئاسة جمعية الترجي الرياضي الجرجيسي للمدة النيابية 2023/2022 -2024/2023 و عبد المجيد السماعلي في خطة نائب رئيس أول . .ومن جهة اخرى يبدو ان الرئيس الحالي علي الوريمي لم يحسم بعد موقفه من الترشح بقائمة جديدة للانتخابات المقررة ليوم الاحد 7 اوت الجاري .ويرى مصدر مقرب ان قائمة الوريمي قد لا تقدم ترشحها للانتخابات ..وبعد ان توقع ملاحظون في محيط النادي ان يشتد التنافس على رئاسة هيئة الترجي الجرجيسي يبدو ان الامور تسير في اتجاه فراغ تسييري "جديد" وعدم وجود ترشح فعلي للجلسة العامة مما قد يظطر اللجنة المستقلة لانتخبات الترجي الجرجيسي الى تاجيل الجلسة الانتخابية.يذكر ان الجلسة العامة الانتخابية الفارطة للترجي الجرجيسي في صيف 2020 تاجلت في اكثر من ست مناسبات لعدم وجود مترشح قبل ان يقرر علي الوريمي الرئيس الحالي تحمل المسؤولية وتقديم الترشح