قفصة: 40 بالمائة من مياه الشرب تُستغّل عن طريق الربط العشوائي لاستعمالها في الري الفلاحي (رئيس إقليم الصوناد)


Publié le Mardi 02 Août 2022 - 16:24قراءة: 1 د, 3 ث
      
كشف رئيس اقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بقفصة، محمد بنعاسي، اليوم الثلاثاء، أن 40 بالمائة من الموارد المائية الّتي تضخّها الشركة لتزويد حرفائها بالماء الصالح للشرب بقفصة المدينة تتم سرقتها عن طريق الربط العشوائي واستغلالها في الري الفلاحي، ما أفضى إلى تتالي انقطاعات الماء الصالح للشرب بالمنطقة.


وأكد بنعاسي، في تصريح لـ"وات"، أن عدد حالات سرقة التي ضبطت تجاوزت 2000 حالة، وقع التفطّن إليها خلال القيام بحملات رقابية على العدادات وقنوات التزوّد، مشيرا إلى أن أغلب عمليات الربط العشوائي التي طالت القنوات الرئيسة للتزود بالماء تركزت اساسا بواحة قفصة.
وأوضح ان هذه العمليات تتم عبر تعطيل عدادات المياه، ما اسفر عن تغيير إقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بقفصة لحوالي 10 الاف عداد معطب منذ سنة 2020 وإلى غاية سنة 2022.


ولفت إلى ان اقليم الشركة اتخذ جملة من الاجراءات لردع ظاهرة سرقة الماء والربط العشوائي تمثلت في رفع قضايا عدلية ضد المخالفين واحالتها على أنظار القضاء للبت فيها، أو القيام بمحضر صلحي يتضمن تسليط خطايا مالية ضدّ المخالفين تلزمهم بدفعها مع مواصلة التتبع العدلي في نفس الوقت.
من جهة أخرى، أشار بنعاسي إلى أن معتمدية المظيلة ستشهد غدا الأربعاء انقطاعا في التزوّد بالماء الصالح للشرب لمدة تصل لـ10 ساعات في كامل الأحياء، وذلك من أجل لاستكمال أشغال تجديد القنوات الرئيسية للتزود بالماء والبالغ طولها حوالي 800 متر.
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