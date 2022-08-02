بنزرت: تأجيل إضراب أعوان الشركة التونسية لصناعة الحديد الصلب الى يوم 5 أكتوبر القادم

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قرّر الطرف النقابي بالشركة التونسية لصناعة الحديد الصلب (الفولاذ)- تابع للاتحاد الجهوي للشغل- تأجيل اضراب أعوان الشركة الذي كان مزمعا غدا الأربعاء 3 أوت الجاري الى يوم 05 أكتوبر القادم، وذلك في اعقاب اجتماع اللجنة الجهوية للتصالح المنعقد، اليوم الثلاثاء، بمقر ولاية بنزرت.وأعلنت ممثلة وزارة الصناعة والطاقة والمناجم، خلال الجلسة، عن إحالة الملف على انظار وزارة الشؤون الاجتماعية من قبل رئاسة الحكومة، كم تم الاتفاق بالمناسبة على عقد جلسة عمل بوزارة الشؤون الاجتماعية في أقرب الاجال.يشار إلى ان مطلب الطرف النقابي الأساسي الوارد في برقية الاضراب يتمثل في تطبيق الامتيازات التي يقرّها قانون المؤسسات المزعجة والمخلة بالصحة وذات العمل المهني على أعوان واطارات الشركة.