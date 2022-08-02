ريباكينا بطلة ويمبلدون تخرج مبكرا من بطولة سان خوزيه


Publié le Mardi 02 Août 2022 - 14:35قراءة: 0 د, 40 ث
      
خرجت اللاعبة الكازاخستانية إيلينا ريباكينا بطلة ويمبلدون بشكل مبكر من بطولة سان خوزيه للتنس، من فئة 500 نقطة، اثر خسارتها أمام الروسية داريا كاساتكينا بنتجية 1-6 و6-2 و6- 0.
وقالت ريباكينا عقب الخسارة إن جدول مبارياتها المزدحم وراء شعورها بالإرهاق وعدم الحصول على الوقت الكافي للاستعداد.

وأضافت ريباكينا "كنت ألعب بشكل رائع في المجموعة الأولى، ثم تغيرت الظروف بعض الشيء، وأعتقد من الناحية البدنية فلقد فقدت التركيز بشكل كامل".
وتابعت "بكل تأكيد كان الأسبوع صعبا بعد ويمبلدون. كان لدي الكثير من الارتباطات والكثير من السفر. لم يكن لدي الوقت الكافي للاستعداد لموسم البطولات على الأراضي الصلبة".
وقالت "أردت فقط الحضور إلى هنا وبذل قصارى جهدي، لأني كنت أعرف أني سأخوض بطولة صعبة جدا. تضم البطولة العديد من اللاعبات الرائعات، وكنت أعرف أني سألعب في الدور الأول أمام واحدة من أول عشر مصنفات".

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