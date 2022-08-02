قبلي: انطلاق الدورة العاشرة للمهرجان الثقافي والتراثي بفطناسة

..





انطلقت مساء أمس الاثنين فعاليات الدورة العاشرة للمهرجان الثقافي والتراثي بمنطقة فطناسة من معتمدية سوق الأحد الذي تنظمه جمعية التواصل للثقافة والتنمية بالمنطقة على امتداد 7 أيام بالشراكة مع المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية تحت شعار "معا نزرع الأمل والابتسامة."وأوضح مدير هذه الدورة صالح محجوب لوات أن المهرجان الثقافي والتراثي بفطناسة عاد هذه السنة للانتظام بعد احتجابه خلال السنة الماضية جراء الوضع الوبائي الذي مرت به البلاد، مشيرا إلى أن رفع شعار "معا لنزرع الأمل والابتسامة" في هذه الدورة يرمي إلى تشجيع الشباب على مزيد التشبث بالوطن والعمل على بنائه والتخلي على عديد الظواهر السلبية على غرار ظاهرة "الحرقة" فضلا عن زرع الابتسامة لدى الاهالي للخروج من تداعيات انتشار جائحة كورونا خلال السنتين الماضيتين.واضاف المصدر ذاته ان برنامج هذه الدورة انطلق بمعرض للصناعات التقليدية سيتواصل على امتداد أيام المهرجان بمقر جمعية التواصل للثقافة والتنمية، ثم كان الموعد مساءا مع عرض صوفي اقيم بساحة المهرجان امنته مجموعة الحضرة بالزوية من معتمدية سوق الاحد. وسيكون رواد هذه التظاهرة على موعد في يومها الثاني مع العرض المسرحي بعنوان "ما يدوم حال " لفرقة الواحات ببشني ثم يفسح المجال للعروض الفنية في سهرة اليوم الثالث مع موسيقى الراب وسهرة امين وحيدر.ويتواصل برنامج المهرجان في يومه الرابع مع العروض التنشيطية والرياضية من خلال تنظيم عرض للرماية بالاطباق الطائرة تؤمنه الجمعية الجهوية للصيادين، لتكون سهرة اليوم الخامس مخصصة للفنانة ورد الغضبان ويكون اليوم السادس موجها للاطفال مع عروض مجموعة بابي ونات للتنشيط.وتختتم هذه التظاهرة يوم الأحد المقبل بالعرض المسرحي بعنوان "سعدك يا سعيد" لجمعية النورس بالزوية وسهرة شعرية يؤمنها الشاعر الفكاهي صالح نومة.