توزر: وقفة احتجاجية وغلق للطريق من طرف أصحاب العربات السياحية على خلفية عدم ايفاء وزارة السياحة بتعهداتها تجاههم

نفذ أصحاب العربات السياحية المجرورة بالخيول في مدينة توزر وقفة احتجاجية، اليوم الثلاثاء، وقاموا بغلق الطريق الرئيسية أمام مقر الولاية على خلفية عدم ايفاء وزارة السياحة بتعهداتها تجاههم وخاصة فيما يتعلق بمراقبة دخول السياح الى وسط المدينة وبرمجة جولات بالعربات وفق تأكيد عدد منهم لصحفية "وات".ولفت في هذا السياق الناجي عمارة (صاحب عربة) الى أنه كان من المبرمج عقد جلسة في وزارة السياحة وفقا تعهدات سابقة لوزير السياحة خلال زيارته الى الجهة، الا انه وعلى اثر اتصالهم بالوزارة اتضح عدم برمجة الجلسةوأضاف أن مطالبهم المرفوعة الى وزارة السياحة في وقت سابق تتمثل في تطبيق القانون بخصوص دخول حافلات السياح الى مدينة توزر وعدم اقتصارها على الربوض بمفترق حامة الجريد الشبيكة بما يخلق حركية لأصحاب العربات ومحلات الصناعات التقليدية، ودعا وزارة السياحة الى الالتفات لقطاع السياحة في ولاية توزر التي تضررت ولم تعد تمثل قطاعا ذا مردودية منذ 2011.ومن جهته، قال رئيس جمعية أصحاب العربات السياحية محمد صالح العكوري الى انه تم التذكير بالاتفاق السابق مع وزير السياحة بخصوص تنشيط حركة السياحة وسط مدينة توزر وبعض المطالب المهنية للناشطين في هذا القطاع، عن طريق مراسلة الى والي الجهة في الأشهر القليلة الماضية، إلا أنهم فوجئوا بعدم ادراج هذه المطالب ضمن برنامج الوزارة، وفق تعبيره.