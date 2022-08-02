الوحدة البحرية للديوانة بالمهدية تنقذ 64 مجتازا من جنسيات عربية واجنبية كانوا على متن مركب معطب

تمكنت دورية تابعة للفصيل البحري للديوانة بالمهدية أول أمس الأحد ، من إنقاذ 64 مجتازا من جنسيات عربية وأجنبية كانوا بصدد محاولة إجتياز الحدود خلسة قبالة جزيرة قرقنة على متن مركب معطب كان على وشك الغرق.و بالتحري مع المجتازين وفق بلاغ صادر عن الادارة العامة للديوانة الثلاثاء، تبين أن المجتزين أبحروا من سواحل إحدى الدول المجاورة في إتجاه الفضاء الأوروبيوبعد إستشارة النيابة العمومية تم التنسيق مع مصالح ولاية المهدية ومنظمة الهجرة للتكفل بإيوائهم إلى حين إتمام بقية الإجراءات قصد ترحيلهم إلى بلدانهم.