المنستير: افتتاح الدورة 17 للمهرجان العربي للشعر العمودي بعميرة الحجاج بمشاركة شعراء من سبع دول

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تحت شعار "طبعنا الوفاء للأوفياء" افتتحت مساء أمس بعميرة الحجاج بمعتمدية المكنين بولاية المنستير الدورة 17 للمهرجان العربي للشعر العمودي بعميرة الحجاج وهي دورة تحمل اسم الشاعرين نصر بن حامد لعويني (تونس) والشاعر الدكتور الطاهر عمري (الجزائر).وتنظم هذه التظاهرة التي تمتد على مدى ثلاثة أيام، جمعية أدب وفنون بعميرة الحجاج بدعم من المندوبية الجهوية للشؤن الثقافية بالمنستير وتشهد مشاركة 45 شاعرا وشاعرة من تونس والجزائر والمغرب وليبيا ومصر وسوريا واليمن.واستمتع الحضور بقراءات شعرية للشعراء والشاعرات عبد الحميد بريك وعبد المجيد سالم البرغوثي من تونس ولزهر المحمودي من الجزائر، وعبد الله الشرباجي من مصر، والهام حبوب من سوريا، وحياة النخلي من مصر، وسوف عبيد من تونس، وعزة عيسى من مصر. وسجل الافتتاح تكريم سامي شرودة وهو من مؤسسي المهرجان.وتشمل فقرات المهرجان الثلاثاء 2 أوت الجاري بالمعهد الثانوي بعميرة الحجاج مداخلات علمية وقراءات شعرية وأمسيات شعرية، ومسابقة في الشعر العمودي، وسهرة فنية. وتختتم الأربعاء 3 أوت الجاري بالمكتبة العمومية بشراحيل بأصبوحة شعرية مع الشعراء العرب المشاركين.وسعت هيئة المهرجان في هذه الدورة إلى تطوير تجربتها في الخروج بالمهرجان من فضاء المعهد الثانوي بعميرة الحجاج نحو فضاءات أخرى كالمقهى والمكتبة العمومية بشراحيل لمصافحة عامة الناس.ويعدّ هذا المهرجان "مهرجان فرسان الكلمة التي توحد وتجعل اللقاء أكثر تقاربا بين فحول الشعراء القادمين من عدّة أمصار إلى تونس حسب والي المنستير منذر بن سيك علي في كلمة له في افتتاح هذه الدورة التي توقع أنّ تكون أكثر تميزا مقارنة بالدورات السابقة للمساهمة في تطوير العمل الثقافي.