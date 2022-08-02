كرة السلة: قائد منتخب جورجيا جورج تینتسادزه يعزز صفوف الاتحاد المنستيري

أعلن الاتحاد الرياضي المنستيري عن تعزيز صفوف فريق كرة السلة بقائد منتخب جورجيا جورج تينتسادزه، الذي وقع على عقد انضمامه الرسمي لبطل أفريقيا.ويشغل جورج تينتسادزه مركز 1 ، و سبق له اللعب في عديد الفرق في فرنسا وروسيا وأوكرانيا.ويعد جورج تينتسادزة ثالث انتدابات الاتحاد المنستيري في كرة السلة بعد زياد الشنوفي وأحمد العدامي.يذكر أنّ الاتحاد الرياضي المنستيري الذي توّج في ماي الماضي بكأس افريقيا في روندا، تنتظره في الفترة القادمة مشاركات دولية هامة، على غرار البطولة العربية المقررة من 5 إلى 15 اكتوبر بالكويت، وكأس القارات في نسختها الـ 32 العام المقبل.